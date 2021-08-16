Путин упростил получение гражданства победителями конкурсов "России - страны возможностей"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства Российской Федерации для победителей конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах "России - страны возможностей", будет учитываться при обращении с заявлением о приеме в гражданство для людей, имеющих высокие достижения в сферах науки, техники и культуры, а также для тех, кто обладает профессией либо квалификацией, которые представляют интерес для РФ.

Кроме того, согласно указу, прием в гражданство сможет осуществляться при наличии заявления лица, имеющего особые заслуги перед РФ, на основании обращения к президенту от "России - страны возможностей" наравне с обращениями от федеральных органов власти и руководителей регионов.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

О намерении упростить получение гражданства РФ для победителей конкурсов АНО "Россия - страна возможностей" Путин сообщил в марте на заседании наблюдательного совета организации.