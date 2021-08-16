К границам Казани присоединили новые земельные участки площадью 129 га

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Семь земельных участков Лаишевского района общей площадью 129 га включили в границы Казани. Изменения в генеральный план города депутаты внесли на заседании VIII сессии Казанской городской думы, которое прошло в понедельник в Ратуше, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В соответствии с этим законом в границу муниципального образования Казани включены семь земельных участков, ранее относившихся к Лаишевскому району. Общая площадь этой территории составляет 129 га", - сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров на заседании VIII сессии Казанской городской Думы, передает пресс-служба мэрии.

Новая территория будет использоваться для рекреационных целей. По словам Кадырова, на присоединенной территории планируется размещение объекта регионального значения "Спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону".

Депутаты поддержали проект решения и приняли вносимые изменения.

Спорткомплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону планируют достроить осенью этого года и уже зимой провести там Специальную зимнюю олимпиаду.