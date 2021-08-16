Многофункциональный центр построят в пострадавшем от пожара селе в Якутии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Многофункциональный центр построят в селе Бясь-Кюель, пострадавшем от пожаров в Якутии, по программе комплексного развития сельских территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе Республики Саха (Якутия).

"В Якутии в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель построят новый многофункциональный центр общей площадью 2 171 кв. метров. Строительство центра по программе комплексного развития сельских территорий поддержал президент РФ Владимир Путин по предложению главы Якутии Айсена Николаева на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в субботу, 14 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в нем будут размещены спортивный зал, сцена для выступлений со зрительным залом на 250 мест, администрация наслега, филиал "Почты России" и модульная библиотека. Кроме того, для предприниматели будут созданы места для торговли, ателье, парикмахерская, фотостудия. "Здание построят в центре села по улице Лонгинова. Предусмотрены транспортные и пешеходные пути для маломобильных граждан. Перед главным входом запроектирована площадка отдыха, а справа - автостоянка", - сообщили в правительстве республики.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ, в том числе "Современный облик сельских территорий".

Ситуация в Якутии

В регионе ведется тушение около 70 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, в 1,3 млн га. Всего с начала пожароопасного периода потушено 423 пожара на площади 906,3 тыс. га, что в полтора раза больше по количеству и в одиннадцать раз больше по площади аналогичных показателей прошлого года (288 пожаров и 82,8 тыс. га).