Власти проработают меры для обеспечения качественного водоснабжения Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил проработать дополнительные меры для обеспечения качественного водоснабжения Кисловодска, где на минувшей неделе были перебои из-за мутности воды. В частности, предлагается очистить русла и проймы рек от загрязнений, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

В Кисловодске на прошедшей неделе дважды наблюдались перебои с водоснабжением из-за мутности воды. Причиной ограничения ее подачи стало схождение селя в Карачаево-Черкесской Республике в районе реки Эшкакон, питающей Эшкаконское водохранилище. В результате вода, подающаяся в Кисловодск, оказалась замутнена.

"Владимиров поручил правительству края проработать с властями Карачаево-Черкесской Республики совместные меры по предотвращению таких ситуаций в будущем. В том числе предложено проведение мероприятий по расчистке русел и пойм рек", - говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что проблемы с подачей воды на курорте впредь нужно предотвратить. "Необходимо тщательно разобраться в случившейся ситуации и сделать выводы. Проблемы с подачей воды недопустимы", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

К настоящему времени водоснабжение города-курорта нормализовано. В том числе для этого "Ставрополькрайводоканал" максимально увеличил подачу воды из других источников на время выполнения работ на Эшкаконских очистных сооружениях.