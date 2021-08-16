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ГУ на транспорте МВД может возглавить замначальника главка Василий Романица

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил, что нынешний руководитель Дмитрий Шаробаров уходит на пенсию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главное управление на транспорте МВД России в случае ухода нынешнего руководителя может возглавить заместитель начальника управления Василий Романица. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Главное управление на транспорте МВД в случае ухода генерал-лейтенанта Дмитрия Шаробарова может возглавить генерал-майор полиции Василий Романица", - сказал собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что Шаробаров отозвал ранее поданный им рапорт о продлении предельного срока службы и уходит на пенсию. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уход Шаробарова связан с активным его противодействием реформе транспортной полиции, целостность которой он отстаивал.

Транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Датой ее создания считается 1919 год. Она обеспечивает правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Шаробаров возглавляет транспортную полицию с 2010 года.

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