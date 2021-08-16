Власти Чувашии намерены создать реестр добросовестных транспортных операторов

ТАСС, 16 августа. Глава Чувашии Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании в правительстве предложил создать в республике реестр добросовестных транспортных операторов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Такую инициативу он высказал, говоря о необходимости соблюдения требований санитарных мер безопасности на общественном транспорте.

"В строительстве есть такое понятие, как недобросовестный подрядчик. Давайте примем то же самое и по транспортникам. Если коллеги не хотят обеспечивать общую коллективную безопасность - значит, они не хотят быть участниками общественных процессов, значит их надо исключать", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Глава Чувашии поручил взять на жесткий контроль все решения по ограничениям, принятым на последнем заседании оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Мы должны понимать, с кем мы можем обеспечить безопасность пассажиров, с кем мы будем планомерно, цивилизованно развиваться. Если у нас есть игроки, которые игнорируют все и вся, значит, у нас должен быть механизм их исключения из этой системы", - процитировали Николаева в пресс-службе.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 30 514 случаев коронавируса. Выздоровели 27 764 человека, умер 1 861 пациент с подтвержденной инфекцией.