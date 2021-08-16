Церковь XVIII века отреставрируют в бывшем имении князя Романова в Брянской области

ТАСС, 16 августа. Церковь Василия Великого, которая была построена в XVIII веке в селе Локоть в Брянской области и вошла в архитектурных ансамбль усадьбы Апраксиных, где жил князь Михаил Романов, отреставрируют к 2023 году по федеральному проекту "Императорский маршрут". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте культуры Брянской области.

"Церковь Василия Великого построена в 1778 году в стиле раннего классицизма, стала составной частью сохранившегося до наших дней ансамбля зданий усадьбы Апраксиных. <…> Объект культурного наследия был включен в проект "Императорский маршрут". Работы будут проводиться в 2021-2023 годах", - говорится в сообщении.

В ходе реставрации подвальные помещения церкви очистят от завалов, восстановят архитектурные декоративные элементы фасада здания и интерьеры, ярусы колокольни со звонницей, а также заменят покрытия кровли и купола. "В 1916 году Великий Князь Михаил Александрович проводил предпасхальные дни в своем имении в Брасово. Вечером 7 апреля 1916 года он прослушал в Брасовской Васильевской церкви двенадцать Евангелий, а на следующий день присутствовали на выносе Плащаницы из церкви", - добавили в сообщении.

Всего в Брянской области отреставрируют четыре объекта, которые планируется включить в программу "Императорский маршрут". Кроме церкви Василия Великого в список вошли парк Великокняжеского имения "Брасово", Брасовская усадьба Апраксиных-Романовых и дом архитектора, где создадут музей Великого Князя Михаила Александровича, отметили в департаменте.

Усадьба Романовых расположена в 75 км от Брянска в центре села Локоть, административного центра Брасовского района. Ранее она принадлежала роду графов Апраксиных, была выкуплена Удельным ведомством Министерства императорского двора для великого князя Георгия Александровича Романова, а после его смерти в 1899 году перешла к великому князю Михаилу Александровичу, родному брату императора Николая II. В большой усадебный комплекс входили, в том числе, деревянный дом-дворец (сгорел в 1943 году), дом архитектора, несколько зданий конного и винокуренного заводов, а также парк с несколькими прудами и системой аллей.

О проекте

В 2019 году Брянская область присоединилась к проекту "Императорский маршрут", соглашение об этом подписали губернатор Александр Богомаз, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, председатель совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова. Проект реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом, маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств.