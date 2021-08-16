На Урале в доме, страдающем от постоянных затоплений, реконструируют кровлю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт многоквартирного дома, жители которого пожаловались главе региона Евгению Куйвашеву на постоянные затопления из-за дождей в Краснотурьинске (Свердловская область), проведут до 1 октября. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

Жители многоквартирного дома в Краснотурьинске 15 августа пожаловались главе региона Евгению Куйвашеву на постоянные затопления во время дождей. Губернатор взял решение вопроса под личный контроль и обратился в органы прокуратуры. По данным местной администрации, причина - в нарушениях, допущенных при строительстве многоквартирника в 1995 году.

"Капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Попова, 71 в Краснотурьинске должен быть завершен до 1 октября, ущерб, нанесенный жителям, - возмещен в полном объеме", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, которого цитирует департамент, в доме фактически проведут реконструкцию поврежденной кровли. Вопрос о компенсации жителям будет решаться в индивидуальном порядке. Оценку ущерба будет проводить независимая компания.

Помимо кровли, управляющей компании поручено до начала отопительного сезона устранить замечания по утеплению швов стеновых панелей дома, а также и обеспечить систему отвода от него дождевых и талых вод.