ВОЗ попросила у мирового сообщества $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $7,7 млрд на борьбу с опасными вариантами коронавируса, в частности со штаммом "дельта", отличающимся высокой заразностью. В распространенном в понедельник в Женеве пресс-релизе она пояснила, что эти средства планируется направить на расширение тестирования на COVID-19, улучшение эпидемиологического наблюдения в целях выявления новых особо опасных штаммов, а также на обеспечение больниц кислородом, а работников здравоохранения - персональными защитными средствами.

Речь идет о финансировании действующей с апреля 2020 года международной программы, получившей название ACT-Accelerator. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "средства в размере $7,7 млрд срочно нужны для работы ACT-Accelerator, чтобы отреагировать на рост распространения варианта "дельта" и добиваться прекращения пандемии в мире". "Эти инвестиции - лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19", - сказал он. Глава ВОЗ предупредил, что если не удастся "изыскать эти фонды сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах", то "за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году". В ВОЗ пояснили, что, в частности, $2,4 млрд предполагается направить на улучшение тестирования в странах с низкими и средними доходами на душу населения, $1,7 млрд - на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты, $1,2 млрд - на поставки кислорода в больницы в целях помощи тяжелобольным.

Как отметили в ВОЗ, "мир все еще находится в острой фазе пандемии - несмотря на высокий в ряде стран уровень вакцинации, защищающий население от тяжелого протекания болезни и от смерти". Во многих государствах уровень охвата прививками низок, а тестирование на коронавирус - неадекватное, что усугубляет распространение вируса и ведет к перегрузке местных систем здравоохранения, констатировали в организации. В результате "мир остается уязвимым к новым вариантам" SARS-CoV-2, констатировали в ВОЗ. Хотя на настоящий момент доминирующими являются штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", эксперты не исключают "возможного появления более опасных вариантов".

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".