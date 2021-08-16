Ростуризм рекомендовал туристам пересмотреть турмаршруты на Камчатку с учетом ограничений

ТАСС, 16 августа. Ростуризм рекомендовал туристам, планировавшим вертолетные экскурсии в Камчатский край, скорректировать программы с учетом ограничения полетов малой авиации и загруженности водного вида транспорта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае, с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов", - отметили в ведомстве.

В Ростуризме напомнили, что по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки "Витязь-аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляются туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера не проводятся лодочные экскурсии. "В указанный регион разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты", - сообщили в Ростуризме.