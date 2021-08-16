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Путин утвердил Васильеву в должности президента Российской академии образования

Васильева занимала пост министра образования и науки в 2016-2018 годы. После реорганизации ведомства до января 2020 года была министром просвещения
Президент РАО Ольга Васильева Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент РАО Ольга Васильева
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил экс-министра просвещения России Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования", - говорится в документе.

Ранее Путин освободил ее от должности председателя попечительского совета академии. 30 июня Васильева была избрана президентом РАО.

Ольга Васильева занимала пост министра образования и науки с 2016 года по 2018 год. После реорганизации министерства до января 2020 года занимала пост министра просвещения. В марте прошлого года указом президента РФ была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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