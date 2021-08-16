Путин поручил сформировать стандарты, формирующие нетерпимость к коррупции у учащихся

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения РФ продолжить разработку образовательных стандартов, предусматривающих формирование у обучающихся нетерпимого отношения к коррупции, в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Министерству просвещения Российской Федерации: продолжить работу по включению в федеральное государственные образовательные стандарты общего образования и среднего профессионального образования положений, предусматривающих формирование у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности - готовности содействовать пресечению такого поведения", - говорится в документе.