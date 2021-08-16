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Путин поручил силовикам пересмотреть наказание за посредничество во взятках и подкуп

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минюсту, СК, МВД и ФСБ пересмотреть уголовное наказание за посредничество во взяточничестве и коммерческий подкуп. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

"До 10 октября 2022 года представить предложения о внесении в части первую и четвертую статьи 204.1 и часть пятую статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ изменений, направленных на устранение диспропорции в применении уголовных наказаний, заключающейся в том, что за посредничество во взяточничестве или в коммерческом подкупе в значительном размере назначается менее строгое наказание, чем за обещание или предложение посредничества во взяточничестве", - говорится в документе. Также глава государства поручил представить предложения об установлении в статье 289 УК РФ квалифицирующего признака незаконного участия в предпринимательской деятельности человека, занимающего государственную должность.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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