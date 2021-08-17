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Пандемия COVID-19

Чехия с 23 августа исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19

В список вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Чешские власти приняли в понедельник решение с 23 августа исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом, поездки в которые гражданам республики разрешены лишь в неотложных случаях. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

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"С предстоящего понедельника, 23 августа, из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Россия, Тунис, Индия и другие государства, - отметил он. - В него вносятся Бразилия, Колумбия, Мозамбик, Непал, Парагвай, Перу и Танзания".

Россия была включена в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом 1 июля. Исключение из него является важным шагом на пути к упрощению поездок россиян в Чехию. Пока в республике продолжают действовать ограничения на въезд граждан РФ из-за пандемии.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
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