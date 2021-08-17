Кабмин обсудит доплаты медикам за организацию вакцинации от ковида и другие вопросы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании во вторник обсудит выделение средств на доплаты медикам, участвующим в проведении вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, предлагается выделить Минздраву бюджетные ассигнования для предоставления регионам на целевые расходы, возникающие "при осуществлении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции". Средства также будут направлены на покрытие расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медработникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты.

Социальные темы

На заседании планируется обсудить и другие вопросы, касающиеся социальной повестки, в частности о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе их обучения по программам основного общего, среднего общего образования.

Кроме того, правительство рассмотрит вопрос выделения средств Минстрою на мероприятия в рамках госпрограммы по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Уточняется, что средства планируется выделить для повышения уровня обеспеченности регионов объектами социальной и инженерной инфраструктуры и приближения сроков ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального строительства.

В повестке заседания значится и обсуждение внесения изменений в распоряжение кабмина, касающееся распределения средств между регионами на софинансирование ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Кроме того, кабмин планирует рассмотреть внесение изменений в положение о Ростуризме в части контроля за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, а также за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Планируется и обсуждение ведения Ростуризмом единого федерального реестра турагентов.

Экономическая повестка

На заседании во вторник кабмин обсудит допуск иностранных страховщиков из стран Всемирной торговой организации (ВТО) на российский рынок посредством создания ими филиалов.

Правительство также рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые упростят порядок документального подтверждения нулевой ставки НДС. В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории РФ, предлагается исключить требование о наличии отметок таможенных органов.

На заседании в числе прочих тем будет обсуждаться и проект поправки к закону "О национальной платежной системе", которым предлагается установить максимально сокращенный срок осуществления перевода денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальными органами Федерального казначейства в подразделениях Банка России до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств.

Согласно материалам к заседанию, кабмин рассмотрит и выделение Росавтодору средств для предоставления регионам иных межбюджетных трансфертов на опережающую реализацию "мероприятий в отношении автодорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения". Правительство обсудит и вопрос о выделении Росавтодору средств на софинансирование расходных обязательств на дорожную деятельность в Крыму.

На заседании будет поднят и вопрос о выделении Минпромторгу средств на субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей.

Кроме того, в повестку вошел законопроект, предусматривающий исключение из процедуры лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами специальных служб и отдельных федеральных госорганов.

Прочие вопросы

Согласно материалам к заседанию, правительство намерено поднять вопрос о наделении Роснедр и Минприроды некоторыми новыми полномочиями в сфере регулирования отношений недропользования. В повестке также значится вопрос совершенствования госуправления в сфере интеллектуальной собственности.

Кабмин рассмотрит возможность введения запрета для лиц, не имеющих лицензии на фармацевтическую деятельность, на изготовление и реализацию кормов для животных, содержащих лекарственные препараты для ветеринарного применения при определенных болезнях.

Также правительство обсудит выделение средств Росгидромету на создание нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток".