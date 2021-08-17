Калининградские власти потребовали ускорить работы на строительстве онкоцентра

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области потребовали от генерального подрядчика увеличить объем работ на строительстве онкологического центра по поселке Родники в пригороде Калининграда с учетом завершения строительства к маю 2022 года. Об этом написал на своей странице в Instagram в понедельник губернатор области Антон Алиханов.

"Сегодня договорились о мерах по ускорению работ на онкоцентре. Генеральный подрядчик "ПетрусКо" в ближайшие дни обязан увеличить объем работ по монтажу фасада и завершению работ по тепловому контуру. На площадке сегодня 300 рабочих, для завершения объекта к маю 2022 года необходимо нарастить количество сотрудников и перейти на две полноценные рабочие смены. "Тяжелое" оборудование [для онкоцентра] <...> изготавливается", - написал Алиханов.

В октябре 2018 года контракт на строительство онкоцентра на 4,202 млрд рублей был заключен с подмосковной компанией "Артель". Планировалось, что объект сдадут в конце 2020 года. В декабре 2019 года контракт с подрядчиком был расторгнут по инициативе областных властей из-за отставаний от графиков строительства. Работы на объекте были остановлены. Против руководства компании "Артель" и субподрядчика "СМУ Артель" возбуждены три уголовных дела. Согласно данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), к 1 декабря 2019 года подрядчик должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объемов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику.

Новый контракт на завершение строительства онкоцентра с компанией "Пэтруско" заключен 30 марта 2020 года. Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический центр Калининградской области". Цена контракта - более 3,615 млрд рублей. Расширенное банковское сопровождение осуществляет АО "Газпромбанк". Новый срок сдачи объекта - май 2022 года.

Онкоцентр в поселке Родники состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. В структуре будущего учреждения - современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения составит 558 человек, в том числе 68 врачей.