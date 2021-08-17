Синоптик заявил, что Поволжье, Урал и Якутия окажутся в эпицентре аномального тепла

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Аномально теплая погода, установившаяся на всей территории России, сохранится минимум до конца рабочей недели. В ее эпицентре окажутся Урал и Поволжье с температурой выше нормы на 10-11 градусов и Якутия - на 4-6 градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей территории страны установилась температура выше нормы. Наиболее значительные аномалии, на 10-11 градусов температура выше нормы, - в Приволжском федеральном округе и на Урале. Такая ситуация будет до конца рабочей недели", - сказал он.

По словам Вильфанда, также наиболее заметные аномалии будут наблюдаться в Якутии, где температура будет выше нормы на 4-6 градусов.