Минск намерен нарастить число авиарейсов в РФ и освоить новые маршруты

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии и отказа принимать белорусские лайнеры после инцидента с самолетом Ryanair ставит задачу нарастить число авиарейсов в Россию и освоить новые маршруты. Об этом заявил в понедельник министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Конечно, мы очень заинтересованы восстановить все-таки российское направление, в первую очередь в Санкт-Петербург, увеличить количество рейсов в Москву. Все равно ковидные ограничения действуют, сегодня только один раз в неделю "Белавиа" летает в Санкт-Петербург. <...> Сегодня в Национальном аэропорту работают семь российских авиакомпаний, и это не только Аэрофлот, и еще восемь иностранных авиакомпаний. Конечно, мы заинтересованы как можно больше привлечь и иностранных компаний. Это основная задача авиационных властей", - сказал министр.

По его словам, среди прорабатываемых новых направлений - Катар. Авраменко добавил, что белорусские власти "сосредоточились на замещении тех полетов, которые потеряли по Европейскому союзу", а среди направлений полетов, кроме РФ, на сегодняшний день есть рейсы в Грузию, Азербайджан, Израиль, ОАЭ, Турцию, Египет.

Министр подчеркнул, что Минск ищет "сбалансированное решение в рамках авиационной подотрасли, чтобы иметь те доходы, которые потеряны из-за ограничений полетов". "Мы постоянно ведем переговоры и, безусловно, заинтересованы в увеличении числа авиакомпаний, которые летают в Республику Беларусь. Как только появляется дополнительный спрос [на белорусское направление] и экономические выгоды для компаний, белорусская сторона всячески это стимулирует", - сказал он. По его словам, на сегодняшний день спрос на авиаперелеты у граждан велик, загрузка на рейсах до 100%.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа".