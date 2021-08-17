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В Гидрометцентре сообщили, что дожди придут в столичный регион с 18 августа

Температура будет выше нормы во второй половине недели на 3-4 градуса

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Интенсивные дожди придут в Москву и Подмосковье во второй половине дня в среду. Они начнут ослабевать лишь в пятницу, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со второй половины дня в среду кратковременные дожди прогнозируются в Москве и Подмосковье. Они будут заметными, не просто смочит землю дождик", - сказал он.

По словам Вильфанда, наиболее интенсивными дожди будут в среду и четверг, в пятницу они начнут ослабевать. Однако они не охладят заметно воздух в столице, температурный фон будет оставаться аномально высоким.

"Температура будет выше нормы во второй половине недели на 3-4 градуса. Она будет в диапазоне 20-25 градусов с четверга", - сказал метеоролог.

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