Почти 200 кг браконьерской икры обнаружили инспекторы на западном побережье Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 августа. /ТАСС/. Около 200 кг лососевой икры, брошенной браконьерами, обнаружили инспекторы на берегу реки Утки на Камчатке. Ущерб водным биоресурсам в результате противоправных действий злоумышленников превысил 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства.

"В ходе выполнения рыбоохранных мероприятий на реке Утке Усть-Большерецкого района инспекторами СВТУ ФАР обнаружены восемь пластиковых куботейнеров с икрой в ястыках лососевых видов рыб общим весом 184 кг и орудие лова. Лица, причастные к незаконной добыче, скрылись с места лова. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил свыше 5 млн рублей. Багор кустарного производства и икра изъяты и отправлены на ответственное хранение", - говорится в сообщении.

Составлен акт об административном правонарушение, он будет передан в полицию для проведения проверки и принятия решения о возбуждении дела.