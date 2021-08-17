ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США впервые объявили о нехватке воды в реке Колорадо, обеспечивающей потребности десятков миллионов жителей западного побережья страны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе управления мелиорации при Министерстве внутренних дел.

По данным властей, сток воды в водохранилище Пауэлл, находящемся в верховье реки Колорадо, составил в апреле-июле всего 26% от средних показателей. Объем воды, который за текущий год попадет в крупнейшее американское водохранилище Мид, расположенное ниже по течению реки, составит, как ожидается, 32% от нормы.

В настоящее время наполненность Колорадо составляет около 40% по сравнению с 49% годом ранее. Водохранилища на этой реке обеспечивают потребности по меньшей мере 40 млн жителей штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг, а также ряда районов Мексики.

"В условиях исторической засухи и уменьшающегося стока воды в бассейне реки Колорадо, сброс воды из дамбы Глен-Каньон (на водохранилище Пауэлл) и дамбы Гувера (на водохранилище Мид) будет снижен в 2022 году на фоне падения уровня воды в этих водохранилищах", - говорится в сообщении управления мелиорации. "В нижнем течении реки на фоне сокращения [сброса] впервые объявляется нехватка воды, что говорит об опасности засухи и ухудшении состоянии водохранилищ", - добавило ведомство.

Как поясняет агентство Associated Press (AP), снижение уровня воды в двух крупнейших водохранилищах бассейна реки Колорадо происходит быстрее, чем ожидали эксперты. По мнению специалистов, на которых ссылается AP, причиной являются климатические изменения, которые провоцируют рост средних температур и снижение снежного покрова в Скалистых горах, где берет начало Колорадо. Агентство отмечает, что власти могут принять меры в целях ограничения потребления воды на западе США.