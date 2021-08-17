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Жара до 32 градусов ожидается в Москве 17 августа

Скорость южного ветра не превысит 10 м/с

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Облачная погода без осадков и до 32 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 30 до 32 градусов тепла, в ночь на среду температура опустится до +17 градусов. Желтый уровень погодной опасности из-за высокой температуры будет действовать в столице с 10:00 мск до 16:00 мск вторника.

В Подмосковье воздух прогреется до 33 градусов, в ночные часы похолодает до 14 градусов тепла.

Скорость южного ветра не превысит во вторник 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.

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