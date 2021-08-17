Мэр Нью-Йорка заявил, что для подтверждения вакцинации от COVID-19 достаточно одной дозы

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Подтверждение вакцинации от коронавируса в Нью-Йорке, необходимое для посещения общественных мест, будет действительно даже после первой дозы препарата. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции мэр Билл де Блазио.

В начале августа мэр объявил о том, что Нью-Йорк станет первым американским городом, где для посещения ресторанов, баров, спортзалов, театров и прочих общественных мест необходимо предъявлять свидетельство о вакцинации от коронавируса. "Мы просим вас сделать хотя бы первую инъекцию, этого будет достаточно, чтобы работать и посещать рестораны", - указал де Блазио, отметив, что "конечной целью, разумеется, является полная иммунизация" населения.

По словам мэра, у посетителей ресторанов, баров, спортзалов и театров начнут требовать свидетельство о вакцинации, начиная с 17 августа. С 13 сентября городские власти будут проверять, как исполняется это предписание. "Мы хотим, чтобы люди наслаждались нашим городом в полной мере, но для этого нужно привиться", - заключил де Блазио, отметив, что примеру Нью-Йорка уже последовали власти "Нового Орлеана, Сан-Франциско и других городов".

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом вводятся в США из-за распространения дельта-варианта инфекции. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, на этот штамм приходится более 83% случаев заражения в стране. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 622,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.