В забайкальском госпитале для ветеранов войн закрыли моностационар для больных с ковидом

ЧИТА, 17 августа. /ТАСС/. Забайкальский краевой госпиталь для ветеранов войн в Чите со вторника вышел из режима работы моностационара для больных COVID-19, сообщила пресс-служба учреждения.

"Моногоспиталь, работающий с 15 июня на базе Забайкальского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн, прекратил свою работу. С 19 августа 2021 года медучреждение переходит на обычный режим", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госпитале, моногоспиталь было решено закрыть из-за улучшения эпидемической ситуации в регионе.

Заболеваемость COVID-19 начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце июля заболеваемость стала снижаться. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировано 61 036 случаев заражения, в том числе 249 за последние сутки. Выписаны 53 702 человека, 1 262 пациента умерли.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 296 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.