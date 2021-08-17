Программа социальной газификации жилых домов стартовала в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 августа. /ТАСС/. Реализация программы социальной газификации для жителей частных домов началась в Кузбассе. До 2022 года планируется подключить новых потребителей в 20 населенных пунктах региона, сообщается во вторник на официальном сайте областного правительства.

"Президент России Владимир Путин дал поручение бесплатно газифицировать дома в тех населенных пунктах, где уже есть центральный газопровод. Благодаря этой программе Кузбасс сможет до 2022 года провести догазификацию потребителей в 20 населенных пунктах", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

По данным региональных властей, под социальную газификацию в Кузбассе попадают свыше 5,7 тыс. частных домовладений в Кемерове, Новокузнецке и Юрге, а также в Новокузнецком районе, Кемеровском, Юргинском и Топкинском округах. Представители муниципальных штабов по газификации проведут опросы жителей и составят адресные списки для подключения.

Подключение до границ земельного участка для собственников будет бесплатным. Внутренние сети и внутридомовое оборудование монтируются за счет самих домовладельцев. "Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование и выполнить проект под ключ, стоимость работ будет регулироваться государством", - отмечается в сообщении.