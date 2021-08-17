Росприроднадзор не подтвердил факт слива отходов Байкальского ЦБК из шламонакопителей

ИРКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор не выявил несанкционированного слива отходов из шламонакопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее распространялась информация о том, что в 2020 году, когда из-за угрозы утечки понижали уровень надшламовых вод в шламонакопителях, власти Байкальска сливали эти отходы на участки земли, где была проведена рекультивация еще в годы работы комбината. В мае 2021 года во время посещения БЦБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что будет проведена проверка этой информации.

"Росприроднадзором в 2021 году была организована масштабная работа по контролю ситуации на территории промплощадки Байкальского ЦБК. В частности, были организованы и проведены внеплановые выездные проверки в отношении ОАО "БЦБК", МУП "КОС БМО" (канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования - прим. ТАСС), ООО "Теплоснабжение" (ресурсоснабжающая компания города Байкальска - прим. ТАСС), а также рейдовые обследования прилегающих земельных участков и акватории озера Байкал. В рамках указанных контрольно-надзорных мероприятий фактов слива отходов из шламонакопителей зафиксировано не было", - сказали в пресс-службе.

Отдельные накопители БЦБК из-за обильных осадков переполнились, существует угроза утечки отходов в озеро Байкал. В городе Байкальске из-за этого с 13 апреля введен режим ЧС. В 2021 году был заключен контракт с Федеральным экологическим оператором, который к декабрю должен откачать из шламонакопителей 70 тыс. куб. м загрязненной воды. Для ее очистки смонтированы локальные очистные сооружения. Росприроднадзор контролирует степень очистки надшламовых вод. Откачка является временным решением на тот период, пока не ликвидированы отходы комбината.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода с населением 12,5 тыс. человек, расположенного в Иркутской области на южном берегу Байкала. В накопителях БЦБК за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах-накопителях также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться через край.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило ФГУП "Федеральный экологический оператор" - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.