ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Приморье перешли на семидневную рабочую неделю. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что ранее стационарные пункты не прививали граждан по воскресеньям, а некоторые мобильные пункты не работали и по субботам.

"Теперь стационарные пункты открыты семь дней в неделю, в будние дни - с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 16:00. Мобильные пункты также перешли на ежедневный режим работы с гибким графиком. Ранее стационарные пункты работали по режиму поликлиник: воскресенье - выходной, по субботам - до 15:00, мобильные пункты тоже работали с одним выходным и в субботу по сокращенному графику или не работали вовсе", - сообщили в пресс-службе.

Увеличение пропускной способности прививочных пунктов необходимо для иммунизации большего количества жителей края. Необходимо создать коллективный иммунитет, для этого требуется вакцинировать 60% взрослого населения.

Всего с начала массовой вакцинации в Приморье поступило 441 938 доз отечественных вакцин. По данным регионального Минздрава, в Приморье от коронавируса привито 359 918 человек, это 38% от планового показателя. С начала пандемии COVID-19 выявили у 58 926 жителей края, 52 237 человек выздоровели, 988 граждан умерли.