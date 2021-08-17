Власти Коми предложили Роснедрам ежегодно проверять бесхозные скважины с опасными отходами

ТАСС, 17 августа. Старые скважины с углеводородным сырьем и радиоактивными водами в Республике Коми в большинстве случаев располагаются у берегов рек, поэтому их разрушение может нанести урон окружающей среде Арктики. Необходимо организовать ежегодный мониторинг состояния скважин, а самые опасны из них ликвидировать, говорится в письме Минприроды Коми, адресованном председателю комитета по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елене Шаройкиной (есть в распоряжении ТАСС).

"Проблемой накопленного экологического вреда на территории Республики Коми остаются ликвидированные и законсервированные скважины <...> Многие старые скважины осуществляют выделения нефти и продуктов ее трансформации. В большинстве случаев скважины старого фонда располагаются по берегам рек, а также в границах населенных пунктов, загрязнение которых вызывает социальную напряженность <…> Предложения по решению: Федеральному агентству по недропользованию ежегодно проводить мероприятия по мониторингу и оценке технического состояния скважин", - говорится в письме.

Уточняется, что результаты мониторинга позволят принять решение о консервации и ликвидации скважин. "Стоимость работ ликвидации одной скважины ориентировочно - от 2,5 до 5 млн рублей. Разработка проектно-сметной документации - около 2 млн рублей", - пояснили в региональном министерстве.

Там добавили, что власти Коми ранее отправляли в Минприроды России материалы для включения в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде 12 углеводородных скважин, но был получен отказ из-за нехватки информации.

"Для устранения замечаний необходимо проведение изыскательских работ и получение заключения о негативном воздействии объектов на окружающую среду и население, что требует финансовых затрат", - пояснили в Минприроды Коми.

Ранее министерство сообщало, что большое количество бесхозных отработанных углеводородных скважин расположено на территории Усинского, Ижемского, Ухтинского районов Коми, которые потенциально представляют опасность для окружающей среды, где фиксируются проявления нефти и газа. Предварительно, на территории Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - прямо в границах города Ухты.