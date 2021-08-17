{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев поручил осуществить выплаты пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке до осени

Вице-премьер также заявил, что работы по восстановлению жилья и инфраструктуры должны завершить до 1 августа 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил губернаторам регионов, которых коснулся паводок, осуществить выплаты пострадавшим от него жителям до 1 сентября. Об этом он сообщил во вторник в интервью ГТРК "Владивосток".

"Оказание помощи населению является сейчас самой важной задачей. Мы собирались вместе с главами регионов. Договорились, что до 1 сентября все выплаты людям будут осуществлены", - сказал он.

Кроме того, определены сроки восстановления пострадавшей от стихии жилья и инфраструктуры. "Все, что касается восстановления жилья, объектов инфраструктуры, социальных учреждений, то эта работа должна быть проведена до 1 августа будущего года. По временной схеме мы все восстановим быстро, но для того, чтобы восстановить уже в том качестве, в котором эти дороги и мосты существовали, конечно, потребуется больше времени", - сказал Трутнев. Он добавил, что будет держать этот вопрос на личном контроле.

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, в Амурской области и в Хабаровском крае. В регионах введен режим ЧС федерального характера.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
На юго-востоке Мексики объявили тревогу из-за приближения шторма "Грейс"
Шторм принесет на полуостров Юкатан сильные ливни
Читать полностью