Минюст: проверка "Тотального диктанта" связана с данными о нарушении фондом законов

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Проведение внеплановой проверки главным управлением Минюста России в Новосибирской области было связано с поступившей в ведомство информацией о нарушении фондом законодательства РФ. Об сообщили в управлении в ответ на запрос ТАСС.

"Проверка проведена в связи с поступлением в Главное управление информации о нарушении фондом законодательства РФ (подпункт 2 п 4.2 ст. 32 федерального закона "О некоммерческих организациях") ", - сообщили в ведомстве.

Как следует из указанного закона, основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный орган информации о нарушении некоммерческой организацией законодательства РФ, о совершении действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма.

Ранее главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области инициировало десятидневную внеплановую проверку документов фонда "Тотальный диктант", в результате которой были выявлены недостоверные сведения, касающиеся адреса юридической организации. Как сообщала директор "Тотального диктанта" Ольга Ребковец, фонд уже начал устранять нарушения.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.