Трутнев сообщил, что до 60% пройденной лесными пожарами территории в Якутии восстановится

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Леса в Якутии быстро восстановятся после лесных пожаров, которые сейчас бушуют в регионе, выживет до 60% растительности на пройденных огнем территориях, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"В основном сгорела трава и мелкие кустарниковые растения. Мы вместе с руководителем Рослесхоза там деревья руками трогали, ходили <...> Они говорят: ну, лиственница однозначно вся выживет. Они оценивают, что до 60% на территории, пройденной огнем, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится", - сказал полпред в интервью ГТРК "Владивосток".

По его словам, сейчас в регионе с огнем борются около 5 тыс. человек, на территории Западной Якутии пожары фактически потушены. Сейчас главное - побороть огонь вблизи населенных пунктов, сказал Трутнев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны на утро вторника, в Якутии действует 95 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 417 065 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке "Ленские столбы".