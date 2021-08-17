На юго-востоке Франции из-за лесного пожара эвакуировали несколько тысяч человек

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек эвакуированы из домов и кемпингов в департаменте Вар на юго-востоке Франции из-за сильного лесного пожара. Об этом говорится в сообщении префектуры департамента, размещенном во вторник в Twitter.

Согласно данным пожарных, к настоящему моменту сгорело более 4 тыс. га растительности в районе города Гонфарон. Очаг возгорания был выявлен в понедельник вечером недалеко от стоянки автодороги А75. В этом регионе Франции несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра подходил к отметке 40 градусов.

"Из-за быстрого распространения огня пожарные эвакуировали из кемпингов и домов несколько тысяч человек, в том числе в районе Сен-Тропе, где в настоящий момент отдыхает большое число туристов", - подчеркнули в пожарно-спасательной службе. Все эвакуированные доставлены во временные центры размещения.

К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета. На месте находятся более 750 пожарных. Ранее глава МВД страны Жеральд Дарманен в своем Twitter сообщил, что взял под контроль пожарно-спасательную операцию в Варе.