Самолет Бе-200 МЧС приземлился на новую ВВП в аэропорту Якутска

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200, который будет задействован в тушении лесных пожаров, приземлился во вторник на новую взлетно-посадочную полосу (ВВП) в аэропорту Якутска. Об сообщает в "Инстаграме" во вторник пресс-служба аэропорта.

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"Принятая в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса с рабочей длиной 3 250 м позволила аэропорту Якутск принять многофункциональный самолет-амфибию Бе-200. Самолет будет задействован в борьбе с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Якутска, по поводу сертификации которой к президенту России Владимиру Путину обращался глава Якутии Айсен Николаев, открылась с 02:00 по местному времени 17 августа. Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами. В региональном правительстве сообщали, что самолеты Бе-200 после открытия взлетно-посадочной полосы со вторника будут базироваться в аэропорту Якутска.

Как добавили в региональном управлении МЧС России, авиация МЧС России начинает работать из Якутска, самолет прибыл из Мирного. "Воздушные суда чрезвычайного ведомства могут благополучно совершать взлет и посадку, для более быстрого осуществления заправки и тем самым сократить временные показатели на локализацию природных пожаров в центральной и заречной части республики", - сказали в управлении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.