В Японии умер "отец судоку" Маки Кадзи

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, считавшийся "отцом судоку", Маки Кадзи умер в возрасте 69 лет. Об этом во вторник сообщила японская компания.

Отмечается, что Кадзи умер 10 августа от холангиокарциномы - рака желчных протоков. "Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", - говорится в сообщении Nikoli, которое выразило благодарность всем поклонникам головоломок.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать эти числовые головоломки, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в средние века - считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.