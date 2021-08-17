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В Японии умер "отец судоку" Маки Кадзи

Бывшему главе издательства Nikoli было 69 лет

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Бывший глава японского издательства Nikoli и человек, считавшийся "отцом судоку", Маки Кадзи умер в возрасте 69 лет. Об этом во вторник сообщила японская компания.

Отмечается, что Кадзи умер 10 августа от холангиокарциномы - рака желчных протоков. "Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", - говорится в сообщении Nikoli, которое выразило благодарность всем поклонникам головоломок.

Японское издательство Nikoli в 1980-х годах на страницах своего журнала начало публиковать эти числовые головоломки, что впоследствии принесло им общемировую известность. Сама же история создания подобных числовых головоломок уходит корнями в средние века - считается, что прародителем судоку был латинский квадрат.

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