Больше половины педагогов в Новосибирской области привились от COVID-19

НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Больше 50% педагогических работников в Новосибирской области сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Средний показатель по отрасли образования в регионе составляет около 45-46%, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр образования области Сергей Федорчук.

"Всего около 78 тыс. работников образования, привито чуть меньше 35 тыс., полностью привито 32 тыс. работников сферы. Если брать средний процент по отрасли, то 45-46%. Если брать среди педагогов, то он чуть выше - чуть больше 50%", - сказал Федорчук.

Он отметил, что в среднем ежедневно в области от COVID-19 прививается около 300 работников образовательных организаций.

Как сообщал ранее глава областного Минздрава Константин Хальзов, по состоянию на 16 августа в региона поступило более 733 тыс. 273 доз вакцины. Первым компонентом в Новосибирской области привито более 629 тыс. человек, двукратно - более 530 тыс. жителей.

По данным оперативного штаба на утро 17 августа в регионе зарегистрированы 56 003 случая коронавируса (+190 за сутки).