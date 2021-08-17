Реконструируемый для музея старинный курганский особняк сохранит быт волостного старшины

ТАСС, 17 августа. Антураж быта широковского волостного старшины, торговца и землевладельца Александра Никулина будет воссоздан и представлен посетителям в старинном усадебном комплексе рядом с восстанавливаемой церковью XVIII века в селе Широковском Курганской области. Об этом сообщил ТАСС настоятель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря отец Варнава.

Церковь Иоанна Предтечи XVIII века вблизи города Далматово, привлекающего паломников со всего мира уникальным Свято-Успенским монастырем, является объектом культурного наследия федерального значения. Старинный усадебный комплекс рядом с церковью также является объектом культурного наследия. Как сообщал ТАСС ранее, здесь расположится Музей древнего благочестия.

"Это будет прежде всего реконструкция мест, где люди жили - жилые комнаты <…>, место торговли, поскольку этот особняк принадлежал областному (волостному) старшине, богатому крестьянину, который торговал" - рассказал о планах реконструкции собеседник агентства.

Также часть экспозиции музея будет посвящена церковному быту. Его создатели уже собрали для музейного фонда книги и иконы - все эти предметы использовали наши предки в домашней молитве. В частности, приобретены в коллекцию старинные щепные иконы - изготавливаемые на тонких дощечках, которые из-за простоты исполнения и дешевизны были популярны долгое время.

Кроме того, экспозиция будет включать предметы быта старообрядцев: кацеи (ручные кадильницы), старинные помянники (книги, где записываются имена живых и усопших), иконы и другие предметы. Среди приобретенных экспонатов есть различные предметы сельского обихода, например, элементы деревянного декора - старинные ставни. В музее также будет представлена старинная металлическая люлька - она могла быть частью антуража лишь богатого крестьянина, рассказал отец Варнава.

На данный момент в особняке идет ремонт кровли. Варнава отметил, что пока дата открытия музея не известна и зависит от финансирования реконструкционных работ. Часть средств удалось собрать на платформе "Начинание", они были направлены на ремонт кровли. Остальные работы продолжаются на средства монастыря.

О церкви и монастыре

Александр Никулин содержал в селе магазин, держал скот, имел посевные площади и кожевенный завод. В советское время в усадьбе располагалась контора совхоза имени Свердлова.

В 1737 году была заложена деревянная церковь в честь Иоанна Предтечи, каменную церковь заложили позже - в 1784 году. В 1846 году храм был перестроен в трехпрестольный. Но в советское время, в 1929 году, с него были сняты колокола и кресты, он превратился в склад. Реставрация церкви началась уже в XXI веке.

Ансамбль Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря является памятником федерального значения. Обитель основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея. В ХVII-ХVIII веках он многократно подвергался нападениям кочевников. В 1932-1939 годах обитель использовалась под совхозный драмтеатр, а в годы Великой Отечественной войны - под госпиталь и курсы переподготовки командного состава, но наибольший урон постройкам монастыря был нанесен в связи с размещением на его территории завода "Молмашстрой".