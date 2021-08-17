Новая Зеландия ввела полный карантин по коронавирусу на три дня

СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии объявило о новых санитарных мерах из-за распространения коронавируса внутри страны. Как сообщила во вторник на брифинге в Веллингтоне глава правительства страны Джасинда Ардерн, жесткий карантин будет действовать в течение трех дней на всей территории страны и семи - в Окленде и расположенном в 200 км к востоку Короманделе.

"Кабинет министров принял решение о том, что с 23:59 17 августа (13:59 мск) Новая Зеландия перейдет на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования", - сказала Ардерн.

Премьер отметила, что в соответствии с ограничениями четвертого уровня все предприятия, учреждения и ведомства в Окленде будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности надевать маску.

По данным главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, коронавирус был обнаружен у 58-летнего мужчины, проживающей в северном районе Окленда Девенпорте. Он находится в изоляции, а команда сотрудников Министерства здравоохранения Новой Зеландии проверяет всех, кто контактировал с заразившимся в течение последних дней.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 857 пациентов, умерли 26. В карантине остаются 43 заразившихся, но никто из них не нуждается в госпитализации.