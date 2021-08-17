Минприроды станет руководителем федпроекта "Чистый воздух" вместо Росприроднадзора

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Руководителем реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" станет Минприроды России, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник. Изначально руководителем был Росприроднадзор.

"По федеральному проекту "Чистый воздух" принято системное решение по передаче руководства его реализацией Минприроды России. <…> Дальнейшая работа по реализации федерального проекта будет продолжена в тесном взаимодействии с Росприроднадзором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем реализации федерального проекта назначен первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией. До сентября 2022 года перечень городов - участников федерального проекта будет существенно расширен.