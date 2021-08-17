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Путин поручил продумать ограничения на строительства жилья в зонах постоянного подтопления

Срок исполнения установлен до 15 октября
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления и представить предложения о введении обязательного страхования имущества в таких районах. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления; введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ совместно с властями регионов.

Срок исполнения установлен до 15 октября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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