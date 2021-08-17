Большая норильская экспедиция не обнаружила признаков загрязнения на севере Таймыра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Большая норильская экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) не обнаружила внешних признаков вторичного загрязнения после половодья на севере Таймыра. Об этом сообщает во вторник пресс-центр экспедиции.

"В прошлом году мы уже обследовали эти участки. И тогда загрязнения зафиксировано тут не было. Сейчас хотим убедиться, что после паводка и рекультивационных мероприятий никаких углеводородов антропогенного происхождения тут нет. Визуально мы ничего подобного не наблюдаем", - сообщил ведущий научный сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН Денис Соколов, чьи слова приводятся в сообщении.

Большая норильская экспедиция достигла самых северных и отдаленных от Норильска точек маршрута. Отряд ученых на вертолете был доставлен на север озера Пясино и в район поселка Кресты. Разбив палаточный лагерь, ученые СО РАН несколько дней изучали экологическую обстановку на истоке реки Пясины, а также на месте впадения в нее реки Дудыпты. В виде проб были отобраны десятки килограммов почвы и донных отложений, образцы воды, проведено геоботаническое описание местности.

Участники экспедиции в этом году также особое внимание уделяют оценке рыбных ресурсов и кормовой базы. Для этого на всех точках с помощью специального оборудования производится отбор образцов донной мезофауны. Это позволит дать более полную оценку состояния водоемов Норило-Пясинской водной системы. Кроме того, вместе с представителями коренных и малочисленных народов Севера участники экспедиции продолжили вылов рыбы для научных исследований. На нескольких участках реки Пясины специалисты выловили более 50 сигов и щук. Все они были пригодны для употребления в пищу.

"Рыба на этом участке рядом с рекой Дудыптой ловится хорошо. Ловили мы недолго и на короткую сетку. Но, тем не менее, достаточно большое количество рыбы поймали. Причем несколько видов - сиговых и щук. Улов вполне приличный, всего кг 15. Следов какого-то загрязнения здесь мы не увидели", - сообщил старший научный сотрудник Научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики Красноярского научного центра СО РАН Андрей Куприяшкин.

Пойманную рыбу участники экспедиции замораживают. После чего все экземпляры передают в специализированные лаборатории СО РАН для детальных ихтиологических исследований.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции являются поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября - декабря, планируется сначала движение маршрутами по рекам Далдыкану, Амбарной, Пясине, озеру Пясино, а затем работа в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.