Путин поручил к сентябрю дать возможность учиться школьникам из пострадавших от ЧС районов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления и представить предложения о введении обязательного страхования имущества в таких районах. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления; введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ совместно с властями регионов. Срок исполнения установлен до 15 октября.

До 1 сентября кабмин должен подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на текущий ремонт жилья, пострадавшего от природных ЧС. Правительству предстоит проработать поправки, направленные на "упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации".

Глава государства также распорядился обеспечить своевременное начало обучения в районах, затронутых ЧС природного характера. "Обеспечить возможность своевременного начала учебного года для обучающихся общеобразовательных организаций. Срок - 1 сентября 2021 года", - отмечается в поручении правительству и главам регионов по итогам совещания о ходе ликвидации последствий пожаров и паводков.

Кроме того, к 1 сентября кабмин и губернаторы должны утвердить детальные планы-графики по восстановлению инфраструктуры и жилья, оказанию поддержки аграриям, выплатам гражданам и оказанию дополнительной медицинской помощи жителям муниципалитетов, пострадавших от стихии.

На совещании 14 августа Путин перечислил приоритетные направления работы по ликвидации последствий ЧС, назвав в их числе восстановление инфраструктуры, социальных объектов, помощь сельхозтоваропроизводителям, медицинскую дополнительную помощь пострадавшим и нуждающимся в помощи людям с хроническими заболеваниями, а также организацию отдыха детей из пострадавших регионов, выплаты гражданам и восстановление жилья.