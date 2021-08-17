Челябинским вузам рекомендовали перевести на удаленку студентов, не прошедших вакцинацию

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки Челябинской области разослало в вузы региона рекомендации перевести всех студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод, на удаленное обучение. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Челябинской области руководствуются рекомендациями, утвержденными Минобрнауки РФ от 29 июля 2021 года Этот документ был разослан во все вузы региона для соблюдения данных рекомендаций", - сообщили в пресс-службе.

Помимо рекомендации перевести на удаленное обучение студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод, документом рекомендовано вузам проводить среди обучающихся работу по стимулированию вакцинации. Экзамены для привившихся и не привившихся студентов должны проходить раздельно. При заселении студентов в общежитие рекомендовано требовать справку о прививке, перенесенной болезни или медотводе.

Кроме того, документ рекомендует обеспечить вакцинацию иностранных студентов за счет собственных средств; организовать учет студентов, прошедших вакцинацию или планирующих ее пройти, а также перенесших заболевание в течение последних шести месяцев.

По данным областного Минздрава, на 17 августа всего в регионе подтверждено 81 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом (плюс 386 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Всего 70 тыс. 705 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Продолжают лечение 6 тыс. 682 человека.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции.