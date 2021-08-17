Трутнев сообщил, что превентивные меры позволили сократить ущерб от паводка в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Предварительная работа, проведенная в регионах Дальнего Востока, по предотвращению разрушительных последствий в период паводка, смогла сократить нанесенный стихией ущерб в 10 раз. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Простые цифры: в 2013 году количество пострадавших от паводка на Дальнем Востоке было 224 тыс. человек, объем затрат федерального бюджета на восстановление - 42 млрд рублей. В этом году уровни превышения выше, чем в 2013-м, количество захваченных субъектов паводком больше, но при этом в зоне подтопления оказались уже 27 тыс. человек - практически в 10 раз меньше. Сумма ущерба на сегодняшний день оценивается в 14 млрд, все цифры в разы меньше. Потому что построены гидрозащитные сооружения. Не все, этим надо еще заниматься, особенно в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае, но это уже привело к тому, что пострадавших и зданий, и работ гораздо меньше", - сказал Трутнев.

Неблагоприятная паводковая обстановка этим летом сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, в Амурской области и в Хабаровском крае. В регионах введен режим ЧС федерального характера.