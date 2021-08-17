В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за жары и опасности пожаров

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов, а также чрезвычайная пожарная опасность стали причиной для объявления штормового предупреждения в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17 по 21 августа местами в западных и центральных районах ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более", - сказано в сообщении.

Штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью в Оренбуржье, будет действовать в период с 18 по 24 августа. В региональном ГУ МЧС России обстановку с природными пожарами в области оценивают как непростую.

"За минувшие сутки на территории Оренбургской области [произошел] 21 природный пожар. При этом площадь степных пожаров составила свыше 500 га", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.