{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за жары и опасности пожаров

Температура превысит климатическую норму на девять градусов

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов, а также чрезвычайная пожарная опасность стали причиной для объявления штормового предупреждения в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17 по 21 августа местами в западных и центральных районах ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и более", - сказано в сообщении.

Штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью в Оренбуржье, будет действовать в период с 18 по 24 августа. В региональном ГУ МЧС России обстановку с природными пожарами в области оценивают как непростую.

"За минувшие сутки на территории Оренбургской области [произошел] 21 природный пожар. При этом площадь степных пожаров составила свыше 500 га", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Теги
РоссияОренбургская область
Эксперты СБ России обсудили меры кибербезопасности при использовании электронной подписи
Совет определил меры по совершенствованию требований к удостоверяющим центрам и к способам криптографической защиты информации
Читать полностью