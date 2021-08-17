В Красноярске простились с экс-мэром Петром Пимашковым

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, в том числе губернатор Красноярского края Александр Усс, простились во вторник с депутатом Госдумы Петром Пимашковым, который с 1996 по 2011 годы руководил Красноярском. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Пимашков умер 12 августа на 74-м году жизни.

"Почтить память Петра Пимашкова сегодня пришли тысячи красноярцев. Среди них близкие и друзья бывшего главы города, его коллеги, люди, которые вместе с ним реализовывали масштабные проекты в Красноярске. Проститься с Петром Ивановичем пришли губернатор края Александр Усс, глава Красноярска Сергей Еремин", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщала ранее ТАСС помощник депутата Елена Селюк, Пимашков находился на отдыхе в Сочи и умер скоропостижно. При этом Селюк опровергла информацию, появившуюся в СМИ, о якобы имевшей место продолжительной болезни Пимашкова.

Экс-мэра похоронят на кладбище Бадалык на аллее Славы, рядом с супругой.

Петр Пимашков с 1991 по 1996 годы был главой администрации Свердловского района Красноярска. В 1996 году избран на пост мэра Красноярска, занимал эту должность до 2011 года. В 2011 году был избран депутатом Госдумы по спискам партии "Единая Россия", в 2016-м повторно избран в нижнюю палату российского парламента.