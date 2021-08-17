Кабмин поручил продумать финансирование достройки детской больницы в Комсомольске-на-Амуре

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оценить потребность в помощи из федерального бюджета для достройки Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается во вторник на сайте кабмина.

Поручение адресовано Минздраву России, Минстрою и Минфину совместно с правительством Хабаровского края.

"Определить потребность в бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета, необходимых для корректировки проектно-сметной документации, завершения строительства и оснащения необходимыми медицинскими изделиями Детского больничного комплекса в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре", - говорится в списке поручений по итогам поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Хабаровский край.

О результатах необходимо доложить в правительство до 20 августа.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития в срок до 1 октября предусмотреть при формировании федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов необходимый объем бюджетных средств, исходя из необходимости завершения строительства детской больницы. Строительство должно завершиться к 1 сентября 2023 года.

С 26 по 29 июля Мишустин побывал с рабочей поездкой в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов - Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. Глава кабмина посетил промышленные предприятия, инфраструктурные и социальные объекты, встретился с руководителями регионов и провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.