Узнать сведения об остатке материнского капитала через МФЦ можно будет за день

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минтруд предложил упростить процедуру информирования о размере материнского капитала, теперь узнать сведения об остатке маткапитала можно будет за один день. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минтруда.

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"Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского капитала (семейного) капитала через МФЦ можно будет за один день", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что ранее на это требовалось до пяти дней.

"Вместо заявления необходимо заполнить запрос, а информацию о размере получить в виде выписки. Это позволит предоставлять информацию о размере материнского (семейного) капитала в режиме реального времени в день обращения", - подчеркнули в министерстве.

В настоящее время информацию о размере маткапитала можно получить и на портале госуслуг. Для этого необходимо зайти в личный кабинет. В разделе "Услуги" выбрать категорию "Органы власти", далее - "ПФР". В этом разделе выбрать "Сертификат на материнский капитал", а в разделе "Электронные услуги" выбрать услугу "Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал" и нажать кнопку "Получить услугу". После этого система автоматически направит в раздел "Выписка об остатке материнского капитала", где необходимо подтвердить получение услуги нажатием кнопки "Получить выписку". Выписка поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг в режиме онлайн.