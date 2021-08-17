Главная трасса Крыма станет крупнейшей в мире галереей стрит-арта

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Количество масштабных рисунков-муралов на подпорных стенах главной крымской трассы "Таврида" к концу года удвоится, а в будущем их число вырастет до 90 - и магистраль станет самой крупной в мире галереей стрит-арт-искусства, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе арт-кластера "Таврида", резиденты которого и выполняют рисунки.

В течение 2020 года в рамках фестиваля "Таврида.Арт" молодые художники расписали первые подпорные стены новой магистрали Крыма. За год появились семь картин.

"До конца 2021 года автомагистраль украсят еще восемь муралов площадью от 300 до 500 кв. м каждый. <…> Трасса "Таврида" станет крупнейшей в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 км. Молодые художники, резиденты арт-кластера "Таврида", в течение нескольких лет создадут вдоль главной дороги Крымского полуострова около 90 арт-объектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году первым на трассе "Таврида" появился рисунок площадью почти 1 000 кв. м с изображением балерины - она олицетворяет собой грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей. Затем была нарисована девушка-природа, в изображение которой художники "вплели" крымские национальные узоры, а при разработке эскизов еще двух объектов участники стрит-арт-фестиваля вдохновлялись дайвингом, крымским побережьем и подводным миром Черного моря. На пятом объекте творцы изобразили девушку, чьи волосы превращаются в космос и воду - "на росписи изображено единение с природой: черноморскими волнами с полотен Ивана Айвазовского и прекрасным ночным небом Крыма". В нынешнем году трассу украсили мурал ко Дню Победы по мотивам картины "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411" и картина ко Дню России в цветах государственного триколора.

Уточняется, что арт-кластер "Таврида" создает галерею стрит-арта под открытым небом совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством "Росавтодор". В этом году фестиваль "Таврида.Арт" пройдет с 8 по 12 сентября.

"Важным элементом программы станет фестиваль стрит-арта, его дополнит специальное мероприятие проекта "Культурный код". В период с 30 августа по 10 сентября пять художников распишут техническое здание на территории арт-кластера: на пяти гранях объекта - стенах и крыше - появятся эффектные картины в авторской технике, общая площадь работы составит более 1 500 кв. м - это будет один из самых больших муралов на юге России. Открытие арт-объекта, который станет частью арт-парка "Тавриды", состоится 10 сентября. В тот же день на его уличной площадке пройдет public-talk об эко-моде и мурал-арте в России", - добавили в пресс-службе.

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".