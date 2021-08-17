Турчак заявил, что единороссы оценят готовность российских школ к новому учебному году

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" запускает проект "Школа", в рамках которого оценит вместе с родителями готовность более 40 тыс. российских школ к новому учебному году. Об этом сообщил во вторник секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе визита в Пермь.

"Во всех регионах страны депутаты нашей партии всех уровней и местные отделения партии начинают проект "Школа". С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тыс., к учебному году", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

По его словам, школы будут оцениваться по целому ряду критериев - качеству ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, уровню безопасности и другим параметрам. Там, где будут выявлены недостатки, "Единая Россия" примет необходимое участие в их устранении, подчеркнул секретарь генсовета партии.

"По итогам проверки примем необходимые меры и решения. И до 1 сентября проинформируем родителей о том, как учтены их замечания, что сделано, что и когда конкретно будет сделано. Также мы рекомендуем нашим депутатам встретиться с педагогами, провести условный разговор в учительской, принять личное участие в августовских педсоветах", - отметил парламентарий.

Партия также запускает свою традиционную ежегодную благотворительную акцию "Собери ребенка в школу", в рамках которой "Единая Россия" поможет подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберет для них школьные товары и канцелярские принадлежности.