Белоруссия создаст комиссию по оценке размера имущественного вреда, причиненного нацистами

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась в Совет министров с инициативой о создании межведомственной комиссии по оценке размера имущественного вреда, причиненного действиями нацистских преступников на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.

"Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда", - отмечается в сообщении, размещенном во вторник на сайте Генпрокуратуры.

В Минске предположили, что "с учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составлять не менее $500 млрд в эквиваленте".

В ведомстве проинформировали, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белоруссии Генпрокуратура установила многочисленные случаи "массового уничтожения фашистскими преступниками гражданского населения республики, насильственного вывоза их за пределы СССР, в частности на территорию Германии". Также установлены факты организации функционирования оккупационной властью мест принудительного содержания, где путем создания невыносимых условий было убито значительное количество людей, отметили в прокуратуре.

Кроме того, оккупационные власти разрушали промышленные предприятия, здания, объекты инфраструктуры, грабили колхозы, отбирали скот, вывозили оборудование и историко-культурные ценности. "Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении", - заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.